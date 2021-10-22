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Общество22 октября 2021 8:46

В Перми изменится движение автобусов № 50 и 57

На улице Лодыгина будет идти ремонт дороги
Анна Маркова
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В Перми изменится движение автобусов № 50 и 57

В Перми изменится движение автобусов № 50 и 57

Фото: Василий Вахрин

В Перми на улице Лодыгина от дома №14 с 8.00 23 октября до 6.00 25 октября будет закрыт проезд для транспорта. На этом участке будут ремонтировать дорогу. Об этом сообщает городской дептранспорта.

В связи с этим, автобусы № 50 «микрорайон Крохалева – станция «Пермь-2» и № 57 «микрорайон Крохалева – НПО «Биомед» будут идти по улицам: Лодыгина, Вижайской, Емельяна Ярославского, Сергинской, Лодыгина, потом по маршруту. Остановки «Восток-Сервис» не будет.