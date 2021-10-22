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Общество22 октября 2021 7:15

Погода в выходные в Пермском крае будет холодной и дождливой

Возможны порывы ветра до 16 м/с
Анна Маркова
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В эти выходные погода в Пермском крае будет переменчивой.

В эти выходные погода в Пермском крае будет переменчивой.

Фото: Василий Вахрин

В эти выходные погода в Пермском крае будет переменчивой, сначала немного согреет, а потом вновь разразится холодом. Синоптики говорят, что возможны дожди, снег и сильный ветер. Прогноз от Научно-популярного метеорологического проекта «Метеоролог и я» такой:

В субботу сохранится теплая погода, в южных районах днем при прояснениях воздух прогреется до +10°. В воскресенье в Пермском крае начнется похолодание, столбик термометра будет приближаться в основном к 0. На севере выпадет мокрый снег. В остальных районах пройдут дожди.

В субботу ночью и днем +5…+10°. Ветер юго-западный 4-9 м/с, днем порывы до 16 м/с.

В воскресенье ночью 0…+5°, днем +3…+8° (по северу −2…+3°). Ветер южный, юго-западный 3-8 м/с.