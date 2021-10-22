В Перми директора частного детского сада осудили за мошенничество

Обвиняемого приговорили к 3 годам лишения свободы условно, со штрафом.

В Перми на скамье подсудимых оказался директор частного детского сада в Ленинском районе «Светлячки». Его обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает прокуратура Пермского края.

С 2015 по 2017 годы он предоставлял в Минобр региона поддельные документы, о якобы затратах на оказание услуг дошкольного образования и несуществующих воспитанниках.

Из бюджета было перечислено более 2,2 млн. рублей.

Обвиняемого приговорили к 3 годам лишения свободы условно, со штрафом 250 тысяч рублей. Также бывший директор обязан возместить ущерб.