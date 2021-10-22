В Пермском крае на крупном пожаре погибли люди

В МЧС по Пермскому краю сообщают, что площадь пожара составила 103 кв. метра. Фото: Василий Вахрин

В Чусовском районе в ночь на 22 октября произошел серьезный пожар на станции Кутамыш. Загорелся одноэтажный двухквартирный дом по улице Школьная. Пожарным сообщение поступило в 23.46

В МЧС по Пермскому краю сообщают, что площадь пожара составила 103 кв. метра. На пожаре обнаружены погибшие, их количество не сообщается. Информация уточняется в СКР по Пермскому краю.

По факту пожара проводится проверка. Обстоятельства и причина устанавливаются.