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Происшествия22 октября 2021 6:28

В Пермском крае на крупном пожаре погибли люди

Трагедия произошла в Чусовском районе
Анна Маркова
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В МЧС по Пермскому краю сообщают, что площадь пожара составила 103 кв. метра.

В МЧС по Пермскому краю сообщают, что площадь пожара составила 103 кв. метра.

Фото: Василий Вахрин

В Чусовском районе в ночь на 22 октября произошел серьезный пожар на станции Кутамыш. Загорелся одноэтажный двухквартирный дом по улице Школьная. Пожарным сообщение поступило в 23.46

В МЧС по Пермскому краю сообщают, что площадь пожара составила 103 кв. метра. На пожаре обнаружены погибшие, их количество не сообщается. Информация уточняется в СКР по Пермскому краю.

По факту пожара проводится проверка. Обстоятельства и причина устанавливаются.