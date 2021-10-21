В Прикамье новые заражения коронавирусом обнаружили в 22-х муниципалитетах

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В Пермском крае новые заражения коронавирусом обнаружены в 22-х муниципалитетах. Об этом рассказали в краевом Роспотребнадзоре.

Напомним, на день, 21 октября, в Прикамье выявили 617 новых случаев заражения ковидом.

196 из новых заражений – в Перми. В Чусовском городском округе – 106 заражений. На третьем месте расположен Пермский муниципальный район. В нем зафиксировано 56 случаев заболевания.

В Соликамском городском округе ковид нашли у 45 жителей, в Добрянском городском округе – у 40, а в Березниках – у 33.

В Березовском муниципальном округе инфекцию выявили у 28 человек, в Ординском муниципальном округе – у 24, в Красновишерском городском округе – у 21, в Суксунском городском округе – у 20.

В Александровском муниципальном округе коронавирус у 16 прикамцев, в Кунгуре – 8, в Чайковском – 6. По 4 случая заражения выявлено в ЗАТО Звездный и Лысьвенском городском округе