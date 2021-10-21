В Перми за мошенничество осудили руководителя детсада

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В Перми на скамье подсудимых оказался директор одного из некоммерческих детских садов. Подробности дела рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

По версии следователей, обвиняемый с 2015 по 2017 годы предоставлял в краевой минобр ложные документы о затратах на оказание услуг дошкольного образования и численности воспитанников.

На этих основаниях образовательная организация незаконно получала из бюджета края более 2,2 млн руб. Суд состоялся на днях и приговорил директора детсада к трем годам условно. Также он заплатит штраф размере 250 тыс. руб.