В Краснокамске 25-летняя налетчица отправится в колонию

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Ранее судимая 25-летняя краснокамка отправится за решетку за дерзкое нападение на сотрудницу отделения связи. Подробности случившегося рассказали в краевом ГУ МВД России.

Так, в апреле девушка, изрядно выпив спиртного, направилась в салон связи. Там она взяла товар с прилавка и направилась к выходу, не оплатив его на кассе.

Сотрудница учреждения потребовала вернуть имущество и пригрозила вызовом полиции. В ответ девушка стала вести себя агрессивно и нецензурно выражаться. А после достала похожий на кастет предмет и стала угрожать сотруднице убийством.

На шум из складского помещения вышла начальник учреждения. Она потребовала нарушительницу спокойствия покинуть помещение и получила удар рукой, вооруженной похожим на кастет предметом.

За свою дерзкую выходку виновная проведет год жизни в колонии-поселении.