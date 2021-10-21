В Березниках сотрудники ДПС эвакуировали при пожаре жителей девятиэтажки

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю

В Пермском крае в Березниковском городском округе два сотрудника ДПС обеспечили эвакуацию жителей из горящей девятиэтажки. Подробности «КП-Пермь» рассказали в краевом ГУ МВД России.

Так, вечером 7 октября старшие лейтенанты полиции Александр Бынов и Илья Шибанов несли службу на маршруте патрулирования. Неподалеку находился другой экипаж ДПС в составе старшего лейтенанта Сергея Загвоздкина и лейтенанта Андрея Сторожева.

Вдруг стражи порядка увидели, что на балконе девятиэтажки, расположенной неподалеку, полыхает пламя. Они не стали терять время и ринулись к очагу возгорания, сообщив о ЧП в дежурную часть по рации. Полицейские установили подъезд и квартиру, на балконе которой произошло возгорание. Двери никто не открывал.

Оценив обстановку, инспекторы приняли решение эвакуировать подъезд. Полицейские стучались в каждую дверь и помогали гражданам выйти на улицу. А после обеспечили доступ к дому пожарным, которые и ликвидировали возгорание. Как оказалось, в горевшей квартире хозяева отсутствовали.

Благодаря грамотным действиям инспекторов, жертв в пожаре удалось избежать.

Напомним, ранее в Прикамье сотрудники ГИБДД помогли потерявшейся в лесу автоледи. Она решила срезать путь и заблудилась.