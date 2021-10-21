«Свеза» в Уральском возобновил работу после планового ремонта

Фото: «Свеза»

Филиал «Свезы» в Пермском крае завершил плановый останов и возобновил работу в полном объеме. В этом году комбинат в Уральском за две недели провел масштабные ремонтные работы на всем технологическом оборудовании четырех основных корпусов. Более 200 видов работ выполнили на узлах и механизмах сотрудники службы технического обслуживания и ремонта: чистки воздуховодов вытяжной вентиляции, необходимые демонтажи и ремонты на основных узлах, наладки и тестовые запуски.

Работники основных производственных площадок привели в стандартное состояние рабочие места, покрасили оборудование. Сотрудники производства по подаче сырья провели чистку бассейнов, заменили механизмы, цепи, наладили на потоках поштучную подачу кряжа. Также на участке были проведены трубы для подачи пара на новую ТЭЦ. Во время остановки оборудования на производстве также прошли работы по монтажу нового крана, который в скором времени будет установлен на замену существующему.

Фото: «Свеза»

В работах по ремонту были задействованы все службы комбината, а также силы подрядчика. Все работы выполнены в соответствии с графиком и в полном объеме. Затраты на планово-предупредительный ремонт составили порядка 30 млн рублей. Пусковые работы завершены.

Сейчас площадка работает в обычном режиме. Своевременное профилактическое обслуживание позволяет комбинату добиться максимальной эффективности процессов, поддерживать оборудование в технически исправном состоянии при высоких нагрузках на производство.