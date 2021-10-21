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Общество21 октября 2021 15:46

На Алексея Бурнашова завели уголовное дело

Бывшего депутата Госдумы обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти
Анна Маркова
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Против Алексея Бурнашова возбудили уголовное дело.

Против Алексея Бурнашова возбудили уголовное дело.

В СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело против бывшего депутата Государственной думы по Пермскому краю Алексея Бурнашова. Его обвиняют по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Наказывается штрафом до двухсот тысяч рублей, принудительными работами или лишением свободы до пяти лет.

Напомним, 8 июля парламентарий на своем «Мерседесе» ехал по Коммунальному мосту. После поворота на улицу Окулова его за нарушение правил дорожного движения остановили сотрудники ГИБДД.

После того, как депутат вышел из машины, полицейские обнаружили у него признаки опьянения и предложили пройти медицинское освидетельствование. Но Алексей Бурнашов начал сопротивляться, вел себя вызывающе, оскорблял полицейских, называл их взяточниками и грозил расправой.

В августе Бурнашов опубликовал в социальной сети пост, в котором извинился за свое поведение.