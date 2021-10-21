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Общество21 октября 2021 15:21

В Роспотребнадзоре рекомендуют исключить контакты детей с пожилыми родственниками

Младшие члены семей могут болеть бессимптомно, но все равно разносить инфекцию
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: permkrai.ru

Фото: permkrai.ru

В краевом Роспотребнадзоре рекомендуют исключить контакты с пожилыми родственниками. Слова главы регионального Управления Роспотребнадзора Виталия Костарева передает пресс-служба краевого правительства.

«За прошедшие недели нам удалось сдержать распространение коронавируса среди учащихся благодаря оперативному выводу на карантин групп и классов. Минобр рекомендовал начать каникулы в образовательных учреждениях досрочно, с 25 октября: разобщение коллективов поможет снизить рост заболеваемости и не переводить ребят со следующей учебной четверти на дистант. Но крайне важно, чтобы в это время дети также не посещали учреждения дополнительного образования», – сказал Виталий Костарев.

Также глава краевого Роспотребнадзора напомнил, что дети могут болеть и бессимптомно. Однако это не значит, что они не способны заражать других членов семьи, которые могут переносить ковид очень тяжело. Поэтому необходимо исключить любые контакты с детьми из других коллективов.

Поэтому нужно спланировать детский отдых в каникулы так, чтобы дети не контактировали с бабушками и дедушками. Именно люди старшего возраста находятся в особой группе риска.