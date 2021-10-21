В Перми появятся два новых автобусных маршрута

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В январе 2022 года в Перми планируется запустить два новых автобусных маршрута.

Автобус маршрута №8 соединит микрорайоны Крохалева и Садовый. Он заменит прежний 43-й маршрут, отмененный в ходе транспортной реформы.

- А маршрут №13 будет курсировать между Комсомольской площадью и деревней Песьянка,- рассказали в департаменте транспорта администрации Перми. – Пока его точный маршрут не определен. Он пойдет от площади по Комсомольскому проспекту, а затем либо по улице Пушкина через рынок, либо по улице Ленина. Это будет ясно только в декабре.

Маршрут №13 заменит межмуниципальный маршрут №115, который с января будет закрыт.