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Общество21 октября 2021 14:32

В Перми появятся два новых автобусных маршрута

Их запустят с нового года
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: архив "КП"

В январе 2022 года в Перми планируется запустить два новых автобусных маршрута.

Автобус маршрута №8 соединит микрорайоны Крохалева и Садовый. Он заменит прежний 43-й маршрут, отмененный в ходе транспортной реформы.

- А маршрут №13 будет курсировать между Комсомольской площадью и деревней Песьянка,- рассказали в департаменте транспорта администрации Перми. – Пока его точный маршрут не определен. Он пойдет от площади по Комсомольскому проспекту, а затем либо по улице Пушкина через рынок, либо по улице Ленина. Это будет ясно только в декабре.

Маршрут №13 заменит межмуниципальный маршрут №115, который с января будет закрыт.