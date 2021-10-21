Часть «Ласточек» между Пермью в Краснокамском на время заменят обычными поездами

. Фото: архив "КП"

С 23 до 25 октября некоторые «Ласточки», следующие из Перми в Краснокамск заменят на обычные поезда. Об этом рассказали в Пермской пригородной компании.

Так, 23 и 24 октября заменят «Ласточки» №6013 и №6017 «Пермь I – Краснокамск», что отправляются в 15:20 и 18:54. А также №6020 «Краснокамск – Пермь II» отправлением в 17:17. Помимо этого, 24 октября на обычную электричку заменят «Ласточку» №6016 «Краснокамск – Пермь II», что отправляется в 10:20. 25 октября на обычную электричку заменят «Ласточку» №6014 «Краснокамск – Пермь II» отправлением в 7:44.

Напомним, скоростной электропоезд «Ласточка» связывает Пермь и Краснокамск более года - с сентября 2020 года.