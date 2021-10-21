В Перми бывшего главврача «Центра медицинской профилактики» отправили в колонию

Главврач пермской больницы осуждена за растрату бюджетных средств. Фото: архив "КП"

В Перми Ленинский суд вынес приговор бывшему главному врачу «Центра медицинской профилактики» и сотруднику Пермской региональной общественной организации инвалидов больных рассеянным склерозом «Ариадна» Марине Друговой.

Ее признали виновной в присвоении и растрате бюджетных средств. Следствие выяснило, что Другова со своей знакомой, сотрудницей общественной организации с 2014 по июнь 2019 похитили более 2 млн рублей.

Они заключали фиктивные договоры на выполнение услуг, но на самом деле работы и услуги не оказывались, а деньги присваивались главврачу.

Кроме этого она фиктивно устроила в Центр профилактики 2-х граждан, которые на самом деле там не работали, а заработную плату присваивала себе.

- Суд приговорил главврача к 4 годам 6 месяцам в колонии общего режима со штрафом 40 тысяч рублей, - сообщает прокуратура Пермского края. - Ее пособницу - к 3 годам условно с испытательным сроком 3 года со штрафом 8 тыс. рублей.