МЧС предупреждает жителей Прикамья о сильном снеге и гололеде в пятницу

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Краевое МЧС предупреждает жителей и гостей Прикамья о неблагоприятных погодных условиях в пятницу, 22 октября. По данным ЦГМС, ночью и утром местами по западу, северу и востоку края ожидается очень сильный мокрый снег. Он будет налипать на различные конструкции и провода.

Также в регионе ожидается сильный гололед.

«Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступайте на всю подошву, учитывая неровности поверхности. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. Водителям рекомендуется быть осторожнее и внимательнее. Неопытным водителям необходимо воздержаться от поездок за рулем автомобиля», - говорится в сообщении МЧС.

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