В Пермском крае ищут пропавшую больше месяца назад 32-летнюю женщину

Валентина Кинина пропала 8 сентября.

В Октябрьском районе, в поселке Щучье озера пропала 32 летняя Валентина Кинева (Патракова). Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».

Последний раз женщину видели 8 сентября, с тех пор местонахождение неизвестно.

Приметы Валентины: есть татуировки, рост 179 см, нормального сложения, волосы осветленные, глаза серо-зелёные.

Была одета в зеленую ветровку, розовую кофту, синие джинсы, черные ботинки. С собой коричневая дамская сумка.

Если у вас есть информация о пропавшей, сообщите по телефонам: 89194978130 или 102.