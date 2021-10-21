В Перми снесут аварийный дом на улице Монастырской

Аварийный дом снесут в ближайшее время. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Перми снесут дом на улице Монастырской, 75. В городской администрации сообщают, что жители уже получили компенсации, а также готовы предоставить людям временное жилье.

Этому дому уже более ста лет, он признан аварийным и подлежащим сносу. Он не является объектом культурного наследия. Рядом с ним ведутся строительные работы, поэтому здание требует сноса в ближайшее время.

С начала года в Перми снесено уже 22 аварийных дома.

Кстати, получить консультацию по программам расселения можно в городском управлении жилищных отношений, оно находится на улице Максима Горького, 18, кабинет №102, понедельник – четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 до 16.30, телефоны для консультации: 207-50-19, 207-50-55.