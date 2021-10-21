В Пермском крае женщина отсудила полтора миллиона рублей за смерть мужа

Жительница Прикамья получит через суд полтора миллиона за смерть мужа. Фото: Василий Вахрин

Жительница Прикамья получит через суд полтора миллиона за смерть мужа, который работал в филиале Утесовского каменного карьера. Мужчина работал там электрослесарем по ремонту оборудования 5 разряда. На производстве нужно было заменить сгнивший столб высоковольтной опоры ЛЭП.

Работодатель принял решение снять провода с опор, стоящих по обе стороны от сгнившего столба, после чего опустить его и заменить.

Подачу электричества отключили, надев предохранительный пояс для поднятия на опоры, мужчина стал подниматься на монтерских когтях по первой опоре, чтобы снять провода и опустить их на землю. Опора переломилась, электрослесарь упал с высоты на землю, травмы были серьезные, мужчина скончался.

Супруга погибшего обратилась в суд, который пришел к выводу, что трагедии предшествовала неудовлетворительная организация производства работ.

- Суд решил взыскать с ООО «Западуралнеруд» в пользу истца 1500000 рублей, -сообщает Пермский краевой суд.