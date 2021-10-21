Власти Пермского края выкупили биатлонный комплекс «Пермские медведи»

Биатлонный комплекс «Пермские медведи» перешел в собственность краевых властей.

Биатлонный комплекс «Пермские медведи» перешел в собственность краевых властей. Об этом стало известно от организатора торгов, госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов». Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края выкупило комплекс у «Экопромбанка».

Несколько раз торги признавали не состоявшимися, но очередная попытка оказалась удачный, власти заплатили за спорткомплекс 80 млн 71 тысячу рублей, хотя начальная цена была - 136,87 млн рублей.