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Общество21 октября 2021 10:02

Власти Пермского края выкупили биатлонный комплекс «Пермские медведи»

Он обошелся бюджету в 80 млн рублей
Анна Маркова
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Биатлонный комплекс «Пермские медведи» перешел в собственность краевых властей.

Биатлонный комплекс «Пермские медведи» перешел в собственность краевых властей.

Биатлонный комплекс «Пермские медведи» перешел в собственность краевых властей. Об этом стало известно от организатора торгов, госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов». Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края выкупило комплекс у «Экопромбанка».

Несколько раз торги признавали не состоявшимися, но очередная попытка оказалась удачный, власти заплатили за спорткомплекс 80 млн 71 тысячу рублей, хотя начальная цена была - 136,87 млн рублей.