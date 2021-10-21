На пермском заводе произошел несчастный случай

Фото: Пермский мукомольный завод.

16 октября во время разгрузки теплохода «Сызрань» произошел несчастный случай, в результате которого погиб 32-летний работник Пермского мукомольного завода.

- Мы искренне соболезнуем семье и близким погибшего. Нами было инициировано внутреннее расследование по выяснению причин случившегося, и мы предоставляем всю необходимую информацию проверяющим органам, - прокомментировал несчастный случай генеральный директор АО «Пермский мукомольный завод» Сергей Окишев.

Также Сергей Окишев сообщил, что, не дожидаясь вердикта о причинах трагедии, руководством компании было принято решение оказать и материальную и специализированную медицинскую поддержку семье погибшего.