В Перми десятки домов в ближайшие дни останутся без воды

В Перми в ближайшие дни жители нескольких десятков домов останутся без воды. Фото: архив "КП"

В Перми в ближайшие дни жители нескольких десятков домов останутся без воды. Компания «Новогор-Прикамье» проведет ремонт водопровода. Публикуем адреса, попадающие под отключение.

21 октября с 9.00 до 19.00 без воды:

Ветлужская, 62, 64, 66, 68, 70;

Кочегаров, 71;

Хабаровская, 173.

21 октября с 9.00 до 15.00

Космонавтов, 55А, 57;

Полевая, 5, 7.

21 октября с 9.00 до 19.00 без воды:

Гайвинский 6-Й, 22;

Кишиневская, 30;

Мезенская, 48;

Севанская, 27;

Ухтинская 2-Я, 20.

23 октября с 9.00 до 20.00

Водников, 29А;

Калинина, 36;

Каляева, 17;

Капитанская, 12;

Кировоградская, 194;

Нижнекурьинская, 10, 12, 4, 8;

Танцорова, 11, 14, 16, 23, 25, 26А, 27, 29, 30, 32, 32А, 44, 7.

23 октября с 9.00 до 14.00

Народовольческая, 33А, 37;

Революции, 3, 3/1, 3/2, 3/4, 3/4Б, 3/4В, 3/5, 3/6, 3/7, 3А, 3Г, 5, 5/1, 5А.