В Перми десятки домов в ближайшие дни останутся без воды

В Перми в ближайшие дни жители нескольких десятков домов останутся без воды.
Фото: архив "КП"
В Перми в ближайшие дни жители нескольких десятков домов останутся без воды. Компания «Новогор-Прикамье» проведет ремонт водопровода. Публикуем адреса, попадающие под отключение.
21 октября с 9.00 до 19.00 без воды:
Ветлужская, 62, 64, 66, 68, 70;
Кочегаров, 71;
Хабаровская, 173.
21 октября с 9.00 до 15.00
Космонавтов, 55А, 57;
Полевая, 5, 7.
21 октября с 9.00 до 19.00 без воды:
Гайвинский 6-Й, 22;
Кишиневская, 30;
Мезенская, 48;
Севанская, 27;
Ухтинская 2-Я, 20.
23 октября с 9.00 до 20.00
Водников, 29А;
Калинина, 36;
Каляева, 17;
Капитанская, 12;
Кировоградская, 194;
Нижнекурьинская, 10, 12, 4, 8;
Танцорова, 11, 14, 16, 23, 25, 26А, 27, 29, 30, 32, 32А, 44, 7.
23 октября с 9.00 до 14.00
Народовольческая, 33А, 37;
Революции, 3, 3/1, 3/2, 3/4, 3/4Б, 3/4В, 3/5, 3/6, 3/7, 3А, 3Г, 5, 5/1, 5А.