В Пермском крае может выпасть до пяти см снега

В Пермском крае сегодня вечером пройдет снег. Фото: архив "КП"

В ближайшие дни жителям Пермского края напомнит о себе зима. Синоптики обещают похолодание, сильный ветер и первый снежный покров в северных районах. По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 октября после холодной ночи ожидается и прохладный день – 1…6°, осадков днем не ожидается, зато вечером с в северо-западных районах пойдет снег.

В Гайнском районе возможно произойдет установление временного снежного покрова.

22 октября ночью станет на пару градусов теплее, чем накануне, –3…+2°, днем 5…10°, везде пойдут осадки, в основном это будет мокрый снег, днем переходящий в дождь.

В Гайнском, Косинском, Кочевском, Юрлинском, Кудымкарском, Юсьвинском, Сивинском, Карагайском, Красновишерском, Чердынском, Соликамском, Усольском, Ильинском районах Пермского края утром 22 октября высота снежного покрова может достигать 5 см. Но к вечеру 22 октября он растает за счет выпадения дождей.

По предварительному прогнозу, 23 октября ожидается потепление до 4...7 и дожди.