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Общество20 октября 2021 21:50

Умирать от коронавирусной инфекции в Пермском крае стали чаще, чем от онкологии

Из-за высокой заболеваемости в регионе ввели новые ограничения
Анна Маркова
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По числу заболевших Пермский край находится на 8 месте среди регионов России.

По числу заболевших Пермский край находится на 8 месте среди регионов России.

Фото: Иван Макеев

В Перми прошло заседание оперштаба, на котором обсуждалась ситуация с коронавирусной инфекцией. В регионе высокая заболеваемость, с каждым днем число пациентов увеличивается, а число коек для инфицированных стремительно заканчивается.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин сообщил, что смертность от коронавируса в регионе опередила онкологию, сместив ее со второго места. Тяжело болеют неривитые граждане, а медики работают на пределе. По числу заболевших Пермский край находится на 8 месте среди регионов России.

Все это стало поводом для принятия более жестких мер по борьбе с ковидом. Какие ограничения приняты, можно прочитать здесь.