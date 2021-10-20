Умирать от коронавирусной инфекции в Пермском крае стали чаще, чем от онкологии

По числу заболевших Пермский край находится на 8 месте среди регионов России. Фото: Иван Макеев

В Перми прошло заседание оперштаба, на котором обсуждалась ситуация с коронавирусной инфекцией. В регионе высокая заболеваемость, с каждым днем число пациентов увеличивается, а число коек для инфицированных стремительно заканчивается.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин сообщил, что смертность от коронавируса в регионе опередила онкологию, сместив ее со второго места. Тяжело болеют неривитые граждане, а медики работают на пределе. По числу заболевших Пермский край находится на 8 месте среди регионов России.

Все это стало поводом для принятия более жестких мер по борьбе с ковидом. Какие ограничения приняты, можно прочитать здесь.