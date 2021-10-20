В Пермском крае за сутки коронавирус обнаружили у жителей 30 территорий

С начала пандемии в Прикамье 112572 жителя заболели ковидом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Пермском крае за сутки коронавирус обнаружили у 608 жителей в 30 территориях. Больше всего заболевших в Перми – 321. Пермский муниципальный район оказался на втором месте – 42 случая. На третьем Краснокамский городской округ – 41 случай.

В Кишертском округе ковид у 21 жителя, в Ординском – у 19, в Чернушинском городском округе – у 17, в Чердынском – у 16. По 15 заболевших в Березниках, Верещагинском и Очерском городских округах, по 14 – в Сивинском муниципальном округе, Октябрьском и Соликамском городских округах.

В Суксунском городском округе заболели 7 человек, в Нытвенском городском округе – 6, в Кудымкаре – 5. По 3 случая в Кунгуре, Осинском и Юсьвинском округах.

По 2 положительных теста в ЗАТО Звездный, Березовском, Гайнском, Косинском, Куединском и Частинском муниципальных округах.

По одному в пяти территориях Пермского края - Большесосновский муниципальный район, Чусовской городской округ, Бардымский, Карагайский и Кудымкарский муниципальные округа.

С начала пандемии в Прикамье 112572 жителя заболели ковидом.