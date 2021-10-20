Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия20 октября 2021 16:09

В Перми бывший военнослужащий осужден за ДТП

Он сбил человека и скрылся
Анна Маркова
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Перми бывший военнослужащий ракетной дивизии осужден за ДТП.

В Перми бывший военнослужащий ракетной дивизии осужден за ДТП.

Фото: Василий Вахрин

В Перми бывший военнослужащий ракетной дивизии осужден за ДТП. Его обвиняли в причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает Пермский гарнизонный военный суд.

Бывший военнослужащий войсковой части 44200 рядовой запаса, сел за руль автомобиля с технической неисправностью, выехал на обочину дороги и сбил пешехода. Мужчина серьезно пострадал, после чего водитель скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

Суд отправил бывшего военного в колонию-поселения, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.