Во всех школах Прикамья появится современная IT-инфраструктура

Фото: сайт губернатора и правительства Пермского края.

К концу 2022 года во всех школах Пермского края появится wi-fi – можно будет бесплатно подключиться к интернету в учебных кабинетах, в школьной библиотеке, учительской, а при необходимости – в актовом зале, столовой, вестибюле, коридорах.

При этом скорость соединения будет не менее 100 Мбит в секунду в городах и не ниже 50 Мбит в небольших населенных пунктах.

Также к этому времени все учебные заведения будут оборудованы системами видеонаблюдения.

Подобное техническое оснащение школ будет выполнено в рамках доведения образовательных организаций до стандарта «Цифровая школа», принятого Минцифры и Минпросвещения России. Финансироваться оно будет в рамках средств, выделенных из федерального проекта «Информационная инфраструктура» нацпроекта «Цифровая экономика РФ».

- Именно цифровые технологии помогают ребятам из разных территорий получать одинаковые знания и быть в дальнейшем конкурентоспособными, - подчеркнул губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. – Мы должны позаботиться о доступе к электронным ресурсам, обновлении устаревшего оборудования, устранении цифрового неравенства.

- До конца 2021 года IТ-инфраструктурой будут оснащены 140 школ, - объяснил министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских. – В них появятся точки беспроводного доступа и коммутационное оборудование, IP-камеры, видеорегистраторы.

- В последующем установленные в школах сервисы могут использоваться в других цифровых проектах, например, для создания виртуальной образовательной среды, - отметил директор Пермского филиала ПАО «Ростелеком» Петр Козловский. - При реализации рассчитанного на три года проекта мы будем использовать только отечественное оборудование.

НАША СПРАВКА

В Пермском крае в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» нацпроекта «Цифровая экономика РФ», инициированного президентом России Владимиром Путиным, широкополосным доступом в интернет будут обеспечены все школы, ФАПы, пожарные части, музеи.

Всего за период с 2019 по 2022 год к высокоскоростному интернету подключат 217 школ. Благодаря доступу в интернет учителя смогут воспользоваться электронной пермской образовательной системой (ЭПОС).