Райффайзенбанк подключил к СБП крупнейшую сеть по продаже автозапчастей Autodoc.ru

Фото: Райффайзенбанк

Райффайзенбанк подключил к Системе быстрых платежей (СБП) Autodoc.ru ведущего продавца автозапчастей в России. Оплату по СБП уже принимают более 150 магазинов сети в Москве и Московской области, а в ближайшее время она будет доступна у всех франчайзи компании в России – всего в более 400 магазинов. За первую неделю после запуска проекта оборот продаж по СБП составил более 500 тысяч рублей, что говорит о высокой востребованности и комфорте сервиса оплаты по QR-коду.

Теперь для покупки автозапчасти клиентам Autodoc.ru достаточно отсканировать QR-код на кассе или на сайте, а затем подтвердить оплату в мобильном приложении любого банка, поддерживающего оплату через СБП. На данный момент оплату через СБП поддерживают более 50 российских банков. Прием оплаты через СБП предполагает более выгодную комиссию за проведение платежей, а также моментальное круглосуточное зачисление средств на счет компании.

Для того, чтобы получить доступ к тестовой среде СБП, достаточно подать заявку через Raif Pay. После заполнения анкеты доступ предоставляется в течение двух минут. Raif Pay — новый платежный сервис Райффайзенбанка, который объединяет онлайн-оплату и наличные.