МЧС сообщает об ухудшении погоды в Пермском крае

На севере Пермского края возможен первый временный снежный покров. Фото: архив "КП"

В Пермском крае МЧС предупреждает об ухудшении погоды в ближайшее время. По информации синоптиков, в регионе ожидается налипание мокрого снега, порывы ветра до 18 м/с. Сегодня ночью температура воздуха заметно упадет, ожидается –3…+2

21 октября температура воздуха ночью ожидается еще ниже, на уровне –5…0°, днем – 1…6°, осадков ночью и днем не ожидается, зато вечером в северо-западных районах начнут выпадать осадки в основном в виде снега. В Гайнском районе возможно произойдет установление временного снежного покрова.