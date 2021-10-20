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Общество20 октября 2021 14:29

МЧС сообщает об ухудшении погоды в Пермском крае

Синоптики говорят об усилении ветра и налипании снега
Анна Маркова
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На севере Пермского края возможен первый временный снежный покров.

На севере Пермского края возможен первый временный снежный покров.

Фото: архив "КП"

В Пермском крае МЧС предупреждает об ухудшении погоды в ближайшее время. По информации синоптиков, в регионе ожидается налипание мокрого снега, порывы ветра до 18 м/с. Сегодня ночью температура воздуха заметно упадет, ожидается –3…+2

21 октября температура воздуха ночью ожидается еще ниже, на уровне –5…0°, днем – 1…6°, осадков ночью и днем не ожидается, зато вечером в северо-западных районах начнут выпадать осадки в основном в виде снега. В Гайнском районе возможно произойдет установление временного снежного покрова.