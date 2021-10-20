В Прикамье ночью похолодает до -7 градусов

. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Прикамье грядущей ночью ожидается серьезное ночное похолодание. Так, в ночь с 20 на 21 октября температура воздуха опустится до -2…-7. Заморозки сопроводит небольшой снег. Об этом информируют в Пермском гидрометцентре.

Отметим, снег ожидается и в четверг днем. Температура поднимется до -2…+3 градусов. А на севере региона может установиться временного снежного покрова.

Как добавляют синоптики, возможны усиления ветра до 18 метров в секунду.

К пятнице общая температура воздуха в регионе повысится до +5…+10 градусов.