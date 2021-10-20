Рэя позвонит: голосовой ассистент Райффайзенбанка расширяет свои возможности

Фото: Райффайзенбанк

Теперь Рэя – так зовут ассистента – умеет выполнять исходящие вызовы. Благодаря интеграции с внутренними системами банка, он может делать персонализированные предложения потенциально заинтересованным в них клиентам, а в перспективе – моментально уведомлять о готовности карты и других сервисных событиях, в случае, если клиент предпочтет такой способ оповещения.

Благодаря механикам на основе машинного обучения, с ассистентом можно удобно взаимодействовать. Он понимает просьбу повторить сообщение, может перезвонить в другое время или предложить продукт под запрос клиента.

Голосовой ассистент работает на основе собственной чатбот-платформы Райффайзенбанка, которая отвечает за его логику, обработку запросов и поиск ответов. Преобразование речи звонящего в текст, и текста ответа ассистента — в звучащую речь происходит с использованием облачных речевых технологий Yandex SpeechKit. Летом 2021 года голосовой ассистент начал принимать все входящие вызовы на горячей линии Райффайзенбанка. По сравнению с январем 2021 года, в два раза больше клиентов получают решение своих вопросов на горячей линии моментально, без ожидания специалиста.