В Прикамье нашли мертвой женщину, которую искали два года

Фото: Поисковой отряд "Лиза Алерт" Пермского края
В Прикамье найдена мертвой женщина, которую объявили пропавшей более двух лет назад. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт» Пермского края.
Напомним, 46-летняя (на момент исчезновения) Светлана П. ушла из дома 10 июня в поселке Сылва.
Тогда волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили, что женщина нуждается в медицинской помощи и может находиться в любом районе. Активные поиски шли в Новых Лядах и Пермском районе.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
«Как сквозь землю провалилась». Жительница Екатеринбурга при странных обстоятельствах пропала в Прикамье
Она нуждается в медицинской помощи (Подробнее…)