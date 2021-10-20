В Прикамье нашли мертвой женщину, которую искали два года

Фото: Поисковой отряд "Лиза Алерт" Пермского края

В Прикамье найдена мертвой женщина, которую объявили пропавшей более двух лет назад. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт» Пермского края.

Напомним, 46-летняя (на момент исчезновения) Светлана П. ушла из дома 10 июня в поселке Сылва.

Тогда волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили, что женщина нуждается в медицинской помощи и может находиться в любом районе. Активные поиски шли в Новых Лядах и Пермском районе.

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