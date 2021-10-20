В Пермском крае ввели QR-коды для посещения торговых центров, ресторанов и кафе

Фото: permkrai.ru

В Прикамье ввели новые коронавирусные ограничения. Напомним, суточный прирост на 20 октября составил 608 новых заражений. Это новый антирекорд региона.

Так, с 25 октября в крае вводятся QR-коды для посещения торговых центров, ресторанов и кафе. А непривитым пожилым людям старше 65 лет обязательна самоизоляция.

Добавим, что теперь расширен перечень учреждений культуры, для посещения которых требуется QR-код. Кроме театров и кинотеатров и него включили и концертные клубы.

Впервые введены QR-коды для сотрудников организаций, размещаемых в зданиях административно-деловых центров, в том числе бизнес-центрах и деловых центрах.

Вводится и ограничение по заполняемости и в хостелах и гостиницах – не более 50% от номерного фонда.

Более подробно про все введенные в крае ограничения можно прочитать здесь.