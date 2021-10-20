Дмитрий Махонин: в Прикамье максимально снизят налоговую ставку для начинающих предпринимателей

Фото: сайт губернатора и правительства Пермского края.

О новых меры поддержки начинающих предпринимателей в Прикамье рассказал губернатор Дмитрий Махонин на заседании Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае.

Предлагается ввести максимально сниженные налоговые ставки в первые три года деятельности предприятия или индивидуального предпринимателя. Такие льготы будут предоставляться независимо от вида деятельности или количества работников.

В частности, в течение первого налогового периода решено взимать по статье «Доходы» - 1%, по статье «Доходы-расходы» - 5%. Через год - – 2% и 7%, через два года - 4% и 10%.

Для сравнения: в настоящее время для малого и среднего бизнеса, применяющего упрощенную систему налогообложения, ставка по статье «Доходы» установлена в 6%, по статье «Доходы-расходы» - 15%.

«В Прикамье приняло беспрецедентное решение - снизить ставку по налогу на доходы в 6 раз, на «доходы-расходы» – в 3 раза для начинающих предпринимателей, - отметил Дмитрий Махонин. - Повышение ставки будет постепенным, в течение 3 лет. То есть мы даем предпринимателям время, чтобы «встать на ноги». При этом рассчитываем, что высвободившиеся средства они будут вкладывать в развитие и создание новых рабочих мест.

Предполагается, что эти меры поддержки должны вступит в силу с 1 января 2022 года и будут действовать до 2026 года – соответствующий законопроект должно утвердить Законодательное собрание. Право на такие льготы получат предприниматели, которые зарегистрируются с начала следующего года и выберут налоговый режим УСН..

По словам Ирины Южаниновой, члена совета Общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», новая мера поддержки привлечет в регион новых субъектов МСП, и поможет запустить бизнес тем, кто находится на стадии принятия решения. «Обнадеживает, что льготная ставка будет действовать в течение трех лет, - подчеркнула член совета Общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Ирина Южанинова. – В этом плане Пермский край стал первым в стране.

НАША СПРАВКА

В 2021 году также по инициативе главы региона для ряда предпринимателей и компаний были введены льготные ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН): 1% вместо 6% по режиму «Доходы» и 5% вместо 15% по режиму «Доходы-расходы». Такие льготы были установлены для предприятий в сфере торговли, общепита, туризма, гостиничного бизнеса, индустрии отдыха и развлечений.

Также до 2024 года в Пермском крае будут действовать налоговые каникулы для впервые зарегистрированных ИП с численностью работников до 15 человек, применяющих ПСН и УСН, в производственной, социальной, научной сфере, а также в сфере бытовых услуг и гостиничного бизнеса.