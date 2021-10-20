«Т Плюс» успешно завершила проверку теплосетей Перми красителем

Фото: "Т плюс"

Пермский филиал ПАО «Т Плюс» завершил проверку целостности трубопроводов с помощью красителя «Уранин-А» (флуоресцеин). В результате выявлены и устранены утечки в местах повреждений на бесхозяйных сетях, которые не стоят на балансе компании, незаконных врезок, сливов теплоносителя.

Проверка тепловых сетей в Перми и Кондратово выполнена в зоне теплоснабжения Пермской ТЭЦ-6 и ВК-3.Мониторинг состояния теплосетей продолжается.

«Уранин-А», согласно технологии, применяется в начале отопительного сезона до наступления минусовых температур, когда закончены гидравлические испытания и сеть заполнена теплоносителем. Использование красителя необходимо для выявления утечек из системы теплоснабжения и повышения надежности подачи теплоресурсов клиентам