«Бенфика» - «Парма»: Команды выйдут на паркет в полвторого ночи по Перми

Фото: БК "Парма-Париматч"

Пресс-служба пермского БК «Парма-Париматч» сообщила начало второго матча группового этапа Кубка ФИБА Европа. Команды в Лиссабоне выйдут на паркет в 01:30, 21 октября по пермскому времени и 23:30 по московскому, 20 октября (0+).

Прямую трансляцию игру можно будет посмотреть на Youtube-канале FIBA.

Напомним, с «баскетбольным собратом» легендарного португальского футбольного клуба пермяки сыграют после победы в первом туре над чешской «Опавой». В той игре пермяки на домашнем паркете оказались сильнее чехов – 106:84.

Ранее в понедельник, 18 октября в Единой лиге ВТБ-2021/2022 «Парма» потерпела первое поражение. Клуб в УДС «Молот» уступил ЦСКА - 60:82.