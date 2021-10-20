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Общество20 октября 2021 10:37

В Перми с начала года демонтировано свыше двух тысяч незаконных вывесок

Больше всего их в центре и в Индустриальном районе
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Администрация города Перми

Фото: Администрация города Перми

В Перми за 9 месяцев 2021 года демонтировали 2 082 незаконные вывески. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Больше всего вывесок, не соответствующих требованиям, было выявлено в Индустриальном, Ленинском и Кировском районах Перми. Так, 534 вывески, подлежащих демонтажу, выявлено в Индустриальном районе, в Ленинском – 425 вывесок внесены в реестр, в Кировском – 356.

Подавляющее большинство вывесок заменили сами предприниматели, с которыми ведется постоянная разъяснительная работа, отметили в мэрии.

Напомним, необходимая информация по утвержденным требованиям к вывескам размещена на сайте пермской администрации.