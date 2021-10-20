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Общество20 октября 2021 10:13

В Закамске обвиняемый пытался пронести на заседание суда нож

Он прибыл в суд на оглашение приговора
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми в Закамске подсудимый попытался пронести на заседание суда нож. Об этом рассказали в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю.

Так, обвиняемый в краже прибыл в суд на оглашение приговора. А на вопрос пристава, осуществляющего пропускной режим, о наличии запрещенных предметов, мужчина ответил отрицательно. Но позже при личном досмотре у него обнаружили нож.

В итоге в отношении мужчины составили протокол за «неисполнение законного распоряжения судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов».

Задержанного передали сотрудникам полиции. Теперь правоохранительным органам предстоит установить мотив противозаконных действий.