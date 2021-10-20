В Пермском крае определили основные направления социально-экономического развития поселка Уральский

Фото предоставлено компанией «Свеза»

Профильные министерства правительства Пермского края, представители компании «Свеза» и администрации Нытвенского городского округа завершили обсуждение мероприятий будущей Программы социально-экономического развития поселка Уральский в ключевых сферах: образовании, здравоохранении, жилищно-коммунального хозяйства, поддержке малого и среднего бизнеса, физкультуры и спорта, культуры, туризма и молодежной политики.

Договоренность о создании обширного комплекса мер по социально-экономическому развитию поселка Уральский между губернатором Пермского края Дмитрием Махониным и генеральным директором компании «Свеза» Анатолием Фришманом была достигнута на площадке Петербургского экономического форума в июне 2021 года.

На первом этапе компания «Свеза» и администрация Нытвенского округа совместно определили ключевые факторы, негативно влияющие на развитие территории. Способствующие, в свою очередь, постоянному оттоку трудоспособного населения из поселка Уральский. Для исправления текущей ситуации в среднесрочной перспективе специалисты компании и администрации сформировали перечень мероприятий и вынесли на обсуждение шести рабочих групп под председательством руководителей профильных краевых министерств. Так, в сфере здравоохранения стороны договорились укреплять материально-техническую базу и кадровый состав учреждений. Аналогичные мероприятия будут реализованы и по направлению «образование».

Помимо этого, краевым министерством образования и науки были предложены механизмы введения новых специальностей в средне-специальных учебных заведениях Нытвенского округа под потребности, в том числе комбината «Свеза» в Уральском, одобрены совместные планы по профориентации молодежи. Члены рабочей группы согласовали и планы по включению образовательных учреждений Уральского в региональные и федеральные программы.

Системная работа в сфере физкультуры и спорта, ремонты действующих и возведение новых объектов, организация спортивных мероприятий и подготовка спортивных команд – еще одна важная составляющая работы по улучшению социально-экономической ситуации в поселке. Участникам предстоит определить приоритетность действий и оценить необходимые ресурсы. Наиболее объемной частью будущей Программы развития обещает стать сфера жилищно-коммунального хозяйства.

В нее планируется включить как вопросы коммунальной инфраструктуры, так и мероприятия по благоустройству территории Уральского – формирования новых общественных пространств, появления современных оборудованных мест досуга и занятия активными видами отдыха. Важно отметить, что при формировании плана мероприятий будет в обязательном порядке учитываться мнение местного населения. Для этого, в частности, компания «Свеза» предложила использовать механизм отбора общественных инициатив и инициатив малого бизнеса, которые отвечают целям Программы развития. Большинство мероприятий Программы будет реализовано на принципах софинансирования со стороны компании и соучастия всех заинтересованных сторон.