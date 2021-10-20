В краевой прокуратуре пройдет «прямая линия» по вопросам исполнительного производства

. Фото: Дарья ЧИСТОПРУДОВА

21 октября с 15:00 до 16:00 часов в прокуратуре Пермского края состоится «прямая линия» по вопросам соблюдения законодательства об исполнительном производстве при обращении взыскания на доходы должников. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По телефону 8 (342) 233-56-53 граждане могут обратиться по вопросам:

- На какие виды доходов и имущество не может быть обращено взыскание?

- Каков допустимый размер удержания из заработной платы и иных доходов должника?

- Куда необходимо обращаться в случае нарушения законодательства об исполнительном производстве?

На вопросы ответит прокурор отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан прокуратуры Пермского края Максим Сергеевич Ивченков.

Поступившая информация станет поводом для проведения проверок и, при наличии оснований, принятия мер прокурорского реагирования, в том числе привлечения виновных к установленной законом ответственности.