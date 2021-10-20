Завод в Прикамье оштрафовали за гибель кузнеца на производстве

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В Роструде завершено расследование дела о смерти кузнеца на заводе под Чермозом. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства,

Напомним, 24 июля 2021 года кузнец на молотах и прессах получил сменное задание на прессовку изделий. В процессе выполнения произошло застревание детали, но пресс остановлен не был.

При механическом извлечении детали произошел выброс части гидравлической системы пресса, которая ударившись о ферму перекрытия, разломилась на две части и упала вниз. Одна из частей упала на пол у погрузчика, а вторая, весом более 160 кг, попала в лицо кузнецу. От полученных травм рабочий скончался.

«Установлено, что одной из причин несчастного случая стало нарушение технологического процесса при изготовлении заготовок при штамповке их на прессе. За нарушение требований охраны труда Общество привлечено к административной ответственности в виде штрафов», - заключили в краевом Роструде.