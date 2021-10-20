В Кудмыкаре осудили водителя по вине которого погиб его пассажир

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В Кудымкаре осудили водителя, по вине которого погиб его пассажир. А другой получил тяжкий вред здоровью.

Как рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД России, случай произошел в феврале 2021 года. Гражданин, управляя автомобилем ВАЗ-21150, ехал по трассе Нытва-Кудымкар в направлении Кудымкара. На 112-м километре трассы водитель не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с КамАЗом, что ехал в попутном направлении.

В результате аварии пострадали пассажиры ВАЗа. Мужчине 1980 года рождения причинены телесные повреждения, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью, 65-летний мужчина от полученных травм погиб на месте дорожно-транспортного происшествия. Как отметили полицейские, последний на момент аварии не был пристегнут ремнем безопасности.

Суд назначил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года.