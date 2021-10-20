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Происшествия20 октября 2021 8:24

В Перми полицейский в свой выходной задержал подозреваемого в разбое

Он и его семья оказались в нужное время – в нужном месте
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю

В краевой столице сотрудник полиции Алексей Шитов в свободное от службы время задержал подозреваемого в разбое. Подробности «КП-Пермь» рассказали в краевом ГУ МВД России.

В свой выходной лейтенант полиции с супругой и двумя детьми выходил из продуктового магазина по улице Генерала Черняховского. Но после услышал женские крики о помощи, что доносятся из находящегося рядом киоска.

Мужчина подошел к киоску поближе и увидел продавца, которая стояла на коленях и держалась за голову. В то же время супруга Алексея увидела, как из киоска вышел молодой человек и нес в руках железный ящик.

Оценив ситуацию, полицейский бросился за злоумышленником. Он успешно настиг подозреваемого и задержал. А после передал прибывшим на место сотрудникам ППС.

Как оказалось, задержанный – 28-летний безработный уроженец Курганской области. Он ворвался в торговую точку и нанес продавцу несколько ударов бутылкой по голове, вырвал из кассы металлический лоток с выручкой и попытался скрыться.

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело.