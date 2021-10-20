В Прикамье за мошенничество с недвижимостью осудят преступную группировку

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В Прикамье за мошенничество с недвижимостью осудят преступную группу из девяти участников. Об этом рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры. Злоумышленники похитили у 175 потерпевших более 770 тыс. руб.

С 2017 года по 2019 год обвиняемые действовали под видом предоставления информационно-справочных услуг по вопросам аренды жилья. Так, они размещали в интернете объявления о сдаче в аренду несуществующих квартир. И указывали цену ниже среднерыночной.

Затем приглашали в офис потенциальных "арендаторов". И заключали с ними договор о предоставлении за денежное вознаграждение номера телефона собственника квартиры. А потом отправляли клиенту случайный подставной номер телефона или вообще не отправляли его.

Вернуть деньги назад обманутые клиенты уже не могли. Полученные деньги преступники похищали и распоряжались ими по своему усмотрению.