Губернатор анонсировал отмену налоговых льгот для крупных предприятий Прикамья

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин анонсировал отмену налоговых льгот для крупных предприятий региона. Об этом он заявил на заседании совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата.

«Провели ревизию льгот и решили рассмотреть возможность отмены ряда имущественных льгот для крупных корпораций. Они финансово-устойчивые, а значит могут платить налоги», — отметил краевой глава.

Какие именно льготы отменят, губернатор не назвал. Однако «экологические льготы, скорее всего, будут сохранены».