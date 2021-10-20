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Экономика20 октября 2021 6:31

Губернатор анонсировал отмену налоговых льгот для крупных предприятий Прикамья

Какие именно льготы отменят, гдава региона не назвал
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Василий Вахрин

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин анонсировал отмену налоговых льгот для крупных предприятий региона. Об этом он заявил на заседании совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата.

«Провели ревизию льгот и решили рассмотреть возможность отмены ряда имущественных льгот для крупных корпораций. Они финансово-устойчивые, а значит могут платить налоги», — отметил краевой глава.

Какие именно льготы отменят, губернатор не назвал. Однако «экологические льготы, скорее всего, будут сохранены».