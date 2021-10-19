Новые случаи коронавируса выявлены в 28 муниципалитетах Прикамья

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Новые заражения ковидом в Прикамье выявлены в 28 муниципалитетах региона. Напомним, на день, 19 октября в Пермском крае было выявлено 600 новых зараженных инфекцией.

224 человека заболели в Перми. В Пермском муниципальном районе вирус нашли у 51 человека, в Добрянском городском округе у 41, а в Горнозаводском у 33-х.

В Березовском муниципальном и Лысьвенском городском округах заболели по 25 жителей. В Чусовском 22, в Кудымкарском 18, в Суксунском и Кишертском по 17.

В Березниках, Красновишерском и Краснокамском городских округах выявили по 16 случаев заражения. В Александровском муниципальном округе 14, в Кудымкаре 11.

В Оханском и Соликамском городских округах по 10, в Юсьвинском муниципальном округе и Большесосновском муниципальном районе по 7. В Чердынском городском округе 4, в Частинском муниципальном 3.