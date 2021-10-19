В Перми устранили аварию на сетях водоснабжения

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В краевой столице завершили работы по замене участка магистрального водовода в логу на улице Маршрутная. Об этом сообщили в «Новогоре-Прикамье».

«На месте работали круглосуточно, сменяя друг друга, несколько бригад НОВОГОРа и подрядчика. Для подъезда спецтехники к месту аварии в логу накануне было уложено 27 бетонных плит. В настоящее время установлен новый участок трубы, проведена чеканка стыков, и в 12.30 специалисты приступили к заполнению системы водой. В течение ближайших часов трубопроводы наполнятся водой, и давление в сети нормализуется», - рассказали в пресс-службе компании.

Напомним, из-за поломки в субботу вечером у жителей Мотовилихи, Ленинского, Индустриального и Свердловского районов возникли проблемы с подачей холодной воды.

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