В Перми могут ввести безлимитные проездные для пенсионеров

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В Перми могут появиться безлимитные проездные для пенсионеров. Об этом на заседании комитета по экономической политике Пермской городской думы рассказал начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин.

Сейчас безлимит в Перми действует для школьников и студентов. А пенсионерам доступен льготный тариф на 90 поездок. Обсуждается введение безлимита и для пожилых пассажиров.

В то же время власти не планируют делать проезд для пенсионеров полностью бесплатным. Напомним, с 1 января 2022 года бесплатно в общественном транспорте смогут ездить учащиеся начальной школы, а именно дети с 1 по 4 классы.