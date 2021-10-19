12-летний школьник, открывший стрельбу в школе Сарса, помещен в медицинское учреждение

Фото: предоставлено родителями учеников школы.

Устроивший стрельбу в школе Сарса 12-летний школьник помещен в специальное медучреждение для обследования. Об этом рассказали в краевом следственном комитете.

«В настоящее время подросток в установленном законом порядке помещен в специализированное медицинское учреждение, где ему будет проведено обследование, а также оказана необходимая квалифицированная психиатрическая помощь», - сообщает пресс-служба краевого СКР.

Напомним, 18 октября перед первым уроком в школе поселка Сарс Пермского края произошло ЧП. В местную школу зашел шестиклассник с оружием в руках, забежал в свой класс, поставил детей к стене и с криком: «Всем стоять!» произвел два выстрела.

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