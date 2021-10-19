Прикамье вошло в число регионов РФ с самой тяжелой ситуацией с COVID-19

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Пермский край вошел в семерку регионов России, где ситуация с распространением коронавируса вызывает самые большие опасения. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Помимо Прикамья, в список вошли Удмуртская республика, Оренбургская область, республики Башкортостан и Татарстан, Ивановская и Тюменская области. По словам главы Минздрава, в этих регионах требуются ввести дополнительные ограничения для сдерживания вируса.

Напомним, на 19 октября в нашем регионе зафиксировали 600 случаев заражения COVID-19. Всего с начала пандемии общее число подтвержденных инфицированных в крае достигло 111 964.