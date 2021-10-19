В Прикамье на прошлой неделе произошло 9 ДТП с участием кабанов и лосей

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В Прикамье за неделю с 11 по 18 октября произошло девять ДТП с участием диких животных. Об этом рассказали в краевом минприроды.

Так, на 37-м километре автодороги Голдыри-Орда-Октябрьский автобус насмерть сбил трех кабанов. Также под колеса легковых автомобилей попали еще четыре молодых кабанчика. Аварии случились на трассе Краснокамск – Пермь возле отворота на Закамск и на Восточном обходе между улицами Героев Хасана и Леонова.

Также за неделю в регионе под колеса авто попали шесть лосей. ДТП произошли на дорогах Сукманы-Уральский в Нытвенском районе, Кукуштан-Чайковский в Еловском районе, Полазна – Чусовой в Добрянском районе, а также на трассах Пермь-Екатеринбург в Кунгурском районе и М7-Волга в Очерском районе.

Всего с начала 2021 года на территории Пермского края зафиксировано 109 ДТП с участием диких животных. Водителей просят не терять бдительность, соблюдать скоростной режим и следить за предупреждающими знаками.